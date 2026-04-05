Marco Trungelliti cayó en la final de Marrakech, pero logró un hito histórico en su carrera

Marco Trungelliti no pudo coronar una semana histórica y cayó en la final del ATP de Marrakech ante el español Rafael Jódar por 6-3 y 6-2.

El santiagueño, de 36 años, disputó su primera final en el circuito ATP y se convirtió en el debutante más veterano en alcanzar una definición de este nivel, además de asegurar su ingreso por primera vez al Top 100 del ranking.

Born in 2006. Champion in 2026. %uD83C%uDF93



The moment Jodar clinched his first ATP Tour title with a scorcher!#GrandPrixHassanII pic.twitter.com/8wn3jgrz0m — Tennis TV (@TennisTV) April 5, 2026

El encuentro mostró desde el inicio la superioridad del joven español, de 19 años, quien impuso condiciones con un juego agresivo y profundo. En el primer set, Jódar logró un quiebre temprano tras un extenso game inicial y manejó la ventaja con solidez para quedarse con el parcial por 6-3.

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En la segunda manga, el desarrollo se mantuvo similar. Jódar salvó una chance de quiebre en el inicio, volvió a golpear con su devolución y dominó los intercambios con mayor velocidad de pelota e iniciativa. Con tres juegos de saque consecutivos sin ceder puntos y un nuevo quiebre, cerró el partido por 6-2.

Más allá de la derrota, Trungelliti completó la mejor actuación de su carrera en el circuito. Tras superar la clasificación, logró victorias ante Henrique Rocha, Kamil Majchrzak, Corentin Moutet y el campeón defensor Luciano Darderi para meterse en la final del torneo marroquí.

Oldest & youngest in the draw %uD83E%uDD1D



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Por su parte, Jódar completó una semana impecable en Marrakech. En su camino al título venció a Dušan Lajovi, Tomáš Machá, Alexandre Muller y a Camilo Ugo Carabelli en semifinales.

Con este triunfo, el español conquistó su primer título ATP y dio el salto definitivo en el circuito, mientras que Trungelliti se llevó una experiencia histórica que marca un antes y un después en su carrera profesional.