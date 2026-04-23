Video: Marco Trungelitti se peleó con el público español y la pasó muy mal en el Masters 1000 de Madrid

En el Masters 1000 de Madrid, el tenista argentino Marco Trungelitti protagonizó un momento de tensión durante su partido de primera ronda del ante el español Dani Mérida.

Es que el representante nacional lidió con el público español durante todo el encuentro, hasta que su paciencia se acabó y se cruzó de manera muy dura con un espectador.

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Mientras los locales le gritaban "fuera, fuera", Trungelliti tuvo un entredicho con una persona que lo estaba insultando desde la tribuna. "Gritá ahora" y "bajá" fueron algunos de los comentarios del argentino -en voz alta- que fueron captados por la cámara de un aficionado.

¡TREMENDO! #Trungelliti pidió que llamen al supervisor del Masters 1000 de Madrid tras los incesantes abucheos por parte del público español %uD83D%uDE31



Encima terminó perdiendo 7-6 en el tercero, todo mal %uD83D%uDC4E%uD83C%uDFFC pic.twitter.com/pWN0gYu9lx — 1xBet Argentina (@1xbet_arg) April 23, 2026

Pero los instantes relatados no fueron los únicos que hicieron enojar al santiagueño. Tras ganar un punto en el tercer set, se fue a quejar ante el árbitro por el comportamiento de los espectadores y advirtió que no estaba en condiciones de continuar con el partido.

Desde las gradas se escucharon silbidos y abucheos antes de cada saque de Trungelitti. Finalmente, el argentino se fue del encuentro, desperdició dos puntos para ganar el partido y perdió 6-4, 1-6 y 7-6 (6) después de casi tres horas de juego.

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Recordemos que Trungelitti había ingresado al cuadro principal como "lucky loser" tras haber caído contra el propio Mérida en la qualy.