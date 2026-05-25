Los jugadores que se irían de River tras el fracaso por perder la final del Torneo Apertura 2026

River Plate estaba muy confiado de cara a la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, pero las cosas no salieron como se esperaba y perdió 3 a 2 ante Belgrano de Córdoba, lo que sin lugar a dudas va a terminar de definir el fin de ciclo de varios de los jugadores dirigidos por Eduardo Coudet.

Si bien todo se definirá tras el Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, desde la presidencia encabezada por Stefano Di Carlo se analizarán ofertas por Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre y Maximiliano Salas.

El caso que más pega fuerte en el corazón de los hinchas de River es Juanfer, quien día atrás reconoció que existe la posibilidad que cambie de club y esta posibilidad crece teniendo en cuenta que para Coudet no es de titular ni uno de sus favoritos.

La realidad indica que hay varios que dejaron de ser prioridad como el chileno Díaz, Bustos, Castaño y Salas, quienes inclusive perdieron su lugar en el once durante el fin de la era de Marcelo Gallardo.

Lo que no trascendió, más allá de algunos rumores, son nombres que vayan a llegar a un club que necesita volver a ser lo que era.