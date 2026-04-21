Mostaza Merlo liquidó a un jugador de River tras la derrota en el Superclásico: "Blandito..."

La caída de River frente a Boca en el Superclásico que se jugó el domingo pasado sigue generando repercusiones de todo tipo.

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En ese marco, Reinaldo Merlo, leyenda del club, brindó una entrevista este martes en la que analizó algunos puntos de la derrota del Millonario y en la que apuntó contra un futbolista.

Se trata de Kendry Páez, titular en el equipo que paró Eduardo Coudet, a quien Mostaza cuestionó y calificó como "un jugador blandito".

"Yo pensé que Páez no iba a jugar porque jugó un ratito contra Carabobo. Jugó un rato bien y nada más, lo vi las veces que entró y es un jugador blandito", sentenció.

%uD83D%uDDE3%uD83C%uDF99 El exjugador y director técnico, Reinaldo "Mostaza" Merlo, dialogó con @marcepalaciosmp y equipo, en #UnBuenMomento, y habló, entre otros temas, del Superclásico. pic.twitter.com/JXnFG8fV0e — Radio La Red - AM 910 %uD83D%uDCFB (@radiolared) April 21, 2026

Por otra parte, en diálogo con Radio La Red, indicó algunas de las cosas que fallaron en el planteo del Chacho.

"Coudet puso jugadores para tener la pelota. La tuvo por momentos, pero le faltó profundidad y llegada. Después le costó ser contundente", explicó.

Respecto a las complicaciones para armar el equipo, el antiguo estratega de Racing y Estudiantes de La Plata, entre otros, lamentó la baja de Fausto Vera en el duelo frente al Xeneize.

"Jugador importante, lo conozco de Argentinos. Un jugador con técnica, llegada y mucho panorama. Se lesionó justo en el partido anterior. Hace un buen complemento con Aníbal Moreno", subrayó.

Además, Merlo fue consultado sobre la ausencia de Kevin Castaño en la lista de convocados y consideró que "todavía no se adaptó" a la Banda.

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"Si hubo algún problema adentro, uno no lo sabe. Lo vi con Gallardo y en la Sudamericana, no está en un buen nivel y todavía no se adaptó a River. Por ahí, en algún momento despega, pero lo tendrá que demostrar él. En los partidos que jugó no lo demostró", cerró.