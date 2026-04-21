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Independiente hace historia: El "Rojo" de Quinteros alcanza una racha goleadora de nivel mundial

Independiente de Avellaneda sigue funcionando bien desde la llegada de Gustavo Quinteros y si bien algunos resultados no se dieron, hay estadísticas que lo ponen entre los mejores equipos del mundo.

Juan Riera
Juan Riera

El presente de Independiente de Avellaneda no es solo una buena racha local; es un fenómeno estadístico que hoy lo sitúa en la élite del fútbol internacional. Tras el contundente triunfo 3 a 1 ante Defensa y Justicia, el entrenador Gustavo Quinteros fue tajante: "Lo que más me tranquiliza es que convertimos en todos los partidos".

Esta afirmación tiene un respaldo asombroso: el equipo de Avellaneda acumula 19 partidos consecutivos marcando goles, consolidándose como la cuarta mejor racha activa entre las diez ligas más importantes del mundo.

Un récord que supera al PSG y acecha a Europa

Desde aquel 19 de octubre de 2025 con la caída 1 a 0 ante San Martín de San Juan, el "Rey de Copas" no ha vuelto a quedar en cero. Este registro coloca al club argentino en un selecto Top 5 global, superando incluso a gigantes europeos.

El Ranking de rachas goleadoras de clubes

  1. Bayern Múnich (Bundesliga): 46
  2. NEC Nijmegen (Eredivisie): 23
  3. Manchester United (Premier League): 22
  4. Independiente (Liga Profesional): 19
  5. París Saint Germain (Ligue 1): 18

El balance de la era Quinteros en Independiente


  • Balance: 10 victorias, 6 empates y 3 derrotas.
  • Poder de fuego: 34 goles a favor y 19 en contra. 
  • Actualidad: Con 22 tantos, es el segundo equipo más goleador de la Liga Profesional 2026, solo por detrás de Independiente Rivadavia (23).  



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