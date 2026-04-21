Independiente hace historia: El "Rojo" de Quinteros alcanza una racha goleadora de nivel mundial

El presente de Independiente de Avellaneda no es solo una buena racha local; es un fenómeno estadístico que hoy lo sitúa en la élite del fútbol internacional. Tras el contundente triunfo 3 a 1 ante Defensa y Justicia, el entrenador Gustavo Quinteros fue tajante: "Lo que más me tranquiliza es que convertimos en todos los partidos".

Esta afirmación tiene un respaldo asombroso: el equipo de Avellaneda acumula 19 partidos consecutivos marcando goles, consolidándose como la cuarta mejor racha activa entre las diez ligas más importantes del mundo.

Un récord que supera al PSG y acecha a Europa

Desde aquel 19 de octubre de 2025 con la caída 1 a 0 ante San Martín de San Juan, el "Rey de Copas" no ha vuelto a quedar en cero. Este registro coloca al club argentino en un selecto Top 5 global, superando incluso a gigantes europeos.

El Ranking de rachas goleadoras de clubes

Bayern Múnich (Bundesliga): 46 NEC Nijmegen (Eredivisie): 23 Manchester United (Premier League): 22 Independiente (Liga Profesional): 19 París Saint Germain (Ligue 1): 18

El balance de la era Quinteros en Independiente

Balance: 10 victorias, 6 empates y 3 derrotas.

10 victorias, 6 empates y 3 derrotas. Poder de fuego: 34 goles a favor y 19 en contra.

34 goles a favor y 19 en contra. Actualidad: Con 22 tantos, es el segundo equipo más goleador de la Liga Profesional 2026, solo por detrás de Independiente Rivadavia (23).







