Independiente vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Independiente de Avellaneda recibe hoy sábado a Defensa y Justicia, desde las 19.30 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro será Sebastián Martínez, quien estará acompañado desde el VAR por Pablo Echavarría.

El Rojo llega motivado a este trascendental cotejo, tras el gran triunfo en el clásico ante Racing y el empate ante Boca en La Bombonera. La única duda de Gustavo Quinteros en el once era Kevin Lomónaco, quien sufrió una molestia muscular ante el Xeneize, pero que finalmente estará presente desde el inicio.

Defensa está lejos de pasar su mejor momento, ya que viene de dos derrotas al hilo lo que compromete, tras un buen torneo que venía teniendo su pase a la siguiente instancia. Para el Halcón, este duelo será clave en los numérico y en lo anímico.

Probables formaciones Independiente vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Ignacio Malcorra o Lautaro Millán, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; David Martínez, Emiliano Amor, Damián Fernández; Darío Cáceres, Aaron Molinas, Santiago Sosa, Lucas Souto; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez y David Barbona. DT: Mariano Soso

Cómo ver en vivo Independiente vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Independiente de Avellaneda y Defensa y Justicia será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.