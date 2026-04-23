Gustavo Quinteros reveló para qué está Independiente: "Mi equipo tiene que ser candidato"

En la previa de la visita a Riestra de este viernes, Gustavo Quinteros habló de los objetivos de Independiente este año.

"Cuando tenés la posibilidad de dirigir a un club tan grande como Independiente, siempre querés venir. El contexto no era bueno para nada, la parte anímica no estaba bien y había que trabajar mucho. La idea era revertir rápido la situación", sostuvo en una entrevista con Clarín.

"Siempre aspiramos a formar un equipo competitivo con los jugadores que tenemos. A fin de año se pudieron incorporar algunos jugadores, pero el club todavía está mejorando económicamente. A mitad de año vamos a incorporar a esos jugadores que no pudimos en diciembre y vamos a terminar de formar un equipo muy competitivo", sentenció el DT.

"Hoy estamos en un momento muy bueno y tengo mucha fe en que vamos a seguir creciendo. Veo que la institución en sí está creciendo", agregó Quinteros.

De todas maneras, opinó que "todavía Independiente es un equipo en construcción" y que si bien "hemos conseguido jugar bien algunos partidos" también "hay que tener más regularidad, jugar mejor más tiempo". Y aseguró que los altibajos son anímicos: "La presión y la exigencia que hay en este club por tantos años de no poder conseguir títulos nacionales pesa. Esa exigencia a veces hace que tengamos bajones".

"Mi equipo tiene que ser candidato, y más Independiente. Por momentos hemos demostrado un muy buen fútbol que si lo podemos sostener, podremos ser candidatos. Independiente tiene una crisis que es la de no poder conseguir títulos hace muchos años", cerró Quinteros.