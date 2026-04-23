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Israel Damonte, DT de Aldosivi, picanteó el duelo ante River: "Se puede ganar"

Israel Damonte, entrenador de Aldosivi, habló en la previa del partido del sábado y se mostró ilusionado con ganarle a River.

River vuelve al ruedo por el Torneo Apertura 2026 en el partido de este sábado ante Aldosivi en el Monumental. Este jueves, Israel Damonte, DT del Tiburón, palpitó el encuentro.

En una entrevista con TyC Sports, el entrenador opinó que, a pesar de que el Millonario llega como favorito, Aldosivi puede ilusionarse con sacar un buen resultado. 

"No me gusta eso de ‘partido perdible', porque pensando así lo vas a perder siempre, y en algún momento... River ha perdido partidos en su cancha, se puede ganar", sostuvo.

"Siempre hay que ir con ilusión, sabiendo que vas a tener que trabajar el partido y que vas a tener que sufrir", agregó el DT.

"Hay que trabajar, hacer el partido que nos convenga, ir cortando esos circuitos que tiene River, aprovechar las contras y tener contundencia. Si no tenés contundencia es muy complicado. Muchas veces, con el correr de los minutos y si sostenés el cero, vas agarrando confianza, vas generando y a partir de ahí vas creciendo", cerró Damonte.

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