Otro escándalo en Independiente: denunciaron por violencia de género a un futbolista

El mundo de Independiente volvió a sufrir un "sismo mediático", ya que una joven de 21 años denunció haber sido víctima de una violenta agresión por parte de su expareja, un futbolista de 20 años que integra la Reserva del Rojo de Avellaneda.

La presentación fue realizada ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, donde la denunciante (oriunda de la ciudad de La Plata) relató episodios de violencia física, psicológica y patrimonial en el marco de la relación.

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Según la documentación judicial a la que tuvo acceso NA, los profesionales que intervinieron calificaron la situación como de "riesgo alto", por lo que la joven solicitó medidas de protección urgentes.

¿Quién es el jugador que recibió la denuncia ?





El denunciado fue identificado como Nicolás Tomás Garrido Aparicio, futbolista de 20 años de la Reserva de Independiente. Según el informe, uno de los episodios habría estado vinculado a un planteo de celos y a un "arranque irascible" por parte del jugador.

Tras analizar la denuncia, el juzgado interviniente resolvió hacer lugar de manera urgente y provisoria a las medidas solicitadas para resguardar la integridad física y psíquica de la víctima.

¿Qué medidas impuso la Justicia ?





Entre las disposiciones adoptadas, la Justicia ordenó una prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros, suspensión de cualquier tipo de contacto electrónico, telefónico o por redes sociales y la continuidad del botón antipánico que ya había sido entregado a la joven durante el fin de semana.

La denuncia se produjo luego de un episodio ocurrido en la madrugada del sábado pasado, cuando la joven coincidió con su expareja en un boliche y luego se dirigió al departamento del futbolista en CABA.

¿Qué declaró la denunciante ?





Siempre según el relato de la denunciante, una vez en el lugar se habría desencadenado la agresión. La joven aseguró que fue golpeada durante más de dos horas, que sufrió una fractura de nariz y que el denunciado le quitó el teléfono celular, lo que le impidió pedir ayuda.

Luego del episodio, la víctima informó lo ocurrido a su familia, realizó la denuncia y quedó bajo medidas de protección mientras la causa continúa su curso en la Justicia.

Otro escándalo en el club

Por otra parte, hace unos días dos hombres fueron detenidos acusados de haber captado menores de edad, quienes juegan en las divisiones inferiores del "rojo", con fines sexuales.

Los sospechosos, de 52 y 41 años, son investigados por "captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales (grooming)" y "corrupción de menores". La causa quedó a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Operativos realizados

En los allanamientos realizados, los efectivos policiales secuestraron distintos elementos, como teléfonos celulares, cámaras, tablets, laptops y fotografías impresas con representaciones sexuales de menores.

Según la investigación, se estableció que varios futbolistas juveniles de Independiente mantuvieron contacto con varias personas en redes sociales, entre enero y abril de este año.

Fotos por dinero

En esas conversaciones los menores eran incitados a mostrar fotos íntimas a cambio de una compensación económica, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, ya que la mayoría de ellos vive en la pensión del club, alejados de su entorno familiar.

A partir de las capturas de pantalla, registros audiovisuales, comprobantes de transferencias, testimonios familiares y demás medidas de investigación, se logró orientar la pesquisa hacia dos hombres mayores de edad.

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