Fluminense vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Libertadores: hora, formaciones y dónde verlo en vivo

Fluminense recibe hoy miércoles a Independiente Rivadavia de Mendoza, desde las 21.30 en el Estadio Maracaná, por la fecha 2 del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. El árbitro del encuentro será Jhon Ospina, quien estará acompañado desde el VAR por Franklin Congo.

El Flu está lejos de su mejor momento con derrota por 2 a 1 en el clásico carioca frente a Flamengo y encima la lesión de Luciano Acosta. Además, viene frustrado también en el debut sin goles en la Libertadores y con paridad contra Deportivo La Guaira en Venezuela. El elenco conducido por Luis Zubeldía confía en Ganso y de Jefferson Savarino para marcar la diferencia.

El Lobo Mendocino viene de conseguir una histórica victoria ante Bolívar en la Copa Libertadores y de lograr un importante triunfo ante Argentinos Júniors para ser líder del Grupo B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Probables formaciones de Fluminense vs. Independiente Rivadavia por Copa Libertadores

Fluminense: Fábio; Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes, Samuel Xavier; Matheus Martinelli, Hércules; Kevin Serna, Ganso, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa; Alex Arce, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti

Cómo ver en vivo Fluminense vs. Independiente Rivadavia por Copa Libertadores

El partido entre Fluminense e Independiente Rivadavia de Mendoza por Copa Libertadores será televisado por Fox Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.