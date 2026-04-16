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HISTÓRICO

Independiente Rivadavia se convirtió en el cuarto equipo argentino en ganar por Copa Libertadores en el Maracaná: los antecedentes

El conjunto mendocino derrotó a Fluminense 2-1 por la Copa Libertadores y se metió en un selecto grupo en el que no figuran ni Boca ni River.

Redacción Depo

Fue otra noche histórica para Independiente Rivadavia. Al debut con victoria en la Copa Libertadores 2026 de la semana pasada, el conjunto mendocino le sumó ayer el triunfo ante Fluminense por 2-1 con los goles de Fabrizio Sartori y Álex Arce para ser el cómodo puntero del Grupo C. Y lo logró en el mismísimo Maracaná, donde solo un selecto grupo de equipos argentinos logró ganar.

Es que el conjunto mendocino se convirtió en el cuarto club argentino que consigue una victoria en el legendario estadio jugando por la Copa Libertadores, algo que no consiguieron ni Boca ni River en sus largas vidas en el torneo más importante de América aunque, vale aclarar, sí lo hicieron por la desaparecida Copa Mercosur.

Antes de Independiente Rivadavia, los que sí ganaron en el Maracaná fueron Independiente de Avellaneda, Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero.

 Yendo a los antecedentes concretos, el primero en conseguirlo fue el "Rojo", que sumó este hito en 1964 ante Santos. Luego fue el turno de Argentinos ante Fluminense en 1985, mientras que el "Ferroviario" lo hizo en 2025 frente a Flamengo.  


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