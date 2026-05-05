Arsenal vs. Atlético de Madrid, por semifinales de la Champions League: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Arsenal y Atlético de Madrid volverán a enfrentarse en Londres, por la vuelta de las semifinales de la Champions League. El partido se llevará a cabo desde las 16.00, en el Emirates Stadium. El ganador esperará al vencedor de la llave entre PSG y Bayern Múnich.

Arsenal llega con la ilusión de meterse en una final de Champions 20 años después de la recordada caída ante el Barcelona de Lionel Messi. El equipo dirigido por Mikel Arteta está presionado por el Manchester City en la cima de la Premier League y por su afición tras perder la final de la Carabao Cup y la eliminación en la FA Cup.

Atlético de Madrid llega sabiendo que ya no pueden arrebatarle el cuarto lugar de LaLiga. Tras la caída por penales en la final de la Copa del Rey, ante la Real Sociedad, el consuelo que le queda al equipo Colchonero es meterse en la final de la Champions y buscar ganar el título, que se les escapó en la final de 2013/14 y 2015/16 (en ambas ocasiones perdió ante el Real Madrid).





La probable formación de Arsenal vs. Atlético de Madrid, por la Champions League

Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli. .

El posible once de Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la Champions League

Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Julián Alvarez, Griezmann.

Cómo ver en vivo Arsenal vs. Atlético Madrid por Champions League

La vuelta de las semifinales de la Champions League entre Bayern Múnich y PSG será televisada por Fox Sports. Además, vas a disfrutarla en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney + Premium (Contratando el codificado), Flow, DGO y Telecentro Play.