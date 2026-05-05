Todos los detalles de la final de la Champions League 2026 en la que ya se instaló Arsenal: cuándo, dónde y a qué hora se juega

Con Arsenal instaladísimo en la final, la Champions League 2026 está por llegar a su fin. En Londres, el conjunto inglés se sobrepuso al Atlético Madrid, del Cholo Simeone, en una serie muy cerrada y se clasificó para el partido definitorio que se jugará en Budapest, Hungría.

En tanto, el rival del Arsenal saldrá del cruce revancha que tendrán Bayern Múnich y PSG, que luego del 5 a 4 de los franceses en París, jugarán en Alemania.

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Con un representante de Francia, uno de Alemania, otro de España y uno de Inglaterra, las grandes ligas europeas están representadas en esta instancia del torneo por equipos más afamado.

El primer encuentro del PSG y el Bayern tuvo un durísimo trámite en el Parque de los Príncipes y a la espera de la vuelta en el Allianz Arena, la serie está completamente abierta.

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En tanto, la final se jugará en Budapest, Hungría, el sábado 30 de mayo desde las 13 de nuestro país. Allí van a presentarse el Arsenal y el ganador del PSG y el Bayern Múnich. Si el marcador llegase a estar empatado al final del tiempo reglamentario, se jugarán dos prórrogas de 15 minutos y si el marcador permanece empatado después del tiempo extra, el ganador se determinará en la tanda de penales.