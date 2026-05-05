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Arsenal venció al Atlético de Madrid y es el primer finalista de la Champions League

Arsenal se hizo fuerte de local ante el Atlético Madrid y es el primer finalista de la Champions League 2026.

alaprovitta

 Arsenal venció 1 a 0 Atlético de Madrid en Londres, por la vuelta de las semifinales de la Champions League. En el Emirates Stadium, los Gunners vencieron al Colchonero gracias al tanto de Bukayo Saka

Ahora, esperará en la gran final al vencedor de la llave entre PSG y Bayern Múnich.

LA TUVO EL ATLÉTICO MADRID: a los 10 minutos del primer tiempo, Giuliano Simeone tuvo la chance para abrir el marcador pero se encontró con un cruce de Rice.

GOL DEL ARSENAL: a los 43 minutos del PT, Trossard disparó, Oblak dejó el rebote y Saka aprovechó para abrir el marcador.

 

SE LO PERDIÓ SIMEONE: a los 49 minutos del segundo tiempo, Giuliano eludió al arquero pero se le escapó la pelota cuando tenía el arco vacío.



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