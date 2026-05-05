Arsenal venció al Atlético de Madrid y es el primer finalista de la Champions League

Arsenal venció 1 a 0 Atlético de Madrid en Londres, por la vuelta de las semifinales de la Champions League. En el Emirates Stadium, los Gunners vencieron al Colchonero gracias al tanto de Bukayo Saka.

Ahora, esperará en la gran final al vencedor de la llave entre PSG y Bayern Múnich.

LA TUVO EL ATLÉTICO MADRID: a los 10 minutos del primer tiempo, Giuliano Simeone tuvo la chance para abrir el marcador pero se encontró con un cruce de Rice.

LA MÁS CLARA DEL PARTIDO LA TUVO EL COLCHONERO: Giuliano Simeone tuvo la chance para marcar el 1-0 pero se encontró con un cruce salvador de Rice.



%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YQROMXpH84 May 5, 2026

GOL DEL ARSENAL: a los 43 minutos del PT, Trossard disparó, Oblak dejó el rebote y Saka aprovechó para abrir el marcador.

¡¡LOS GUNNERS PEGARON SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO!! SAKA CAZÓ EL REBOTE DE OBLAK Y MARCÓ EL 1-0 (2-1 GLOBAL) DEL ARSENAL VS. ATLÉTICO DE MADRID.



%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S9XOlx6j5W — SportsCenter (@SC_ESPN) May 5, 2026

SE LO PERDIÓ SIMEONE: a los 49 minutos del segundo tiempo, Giuliano eludió al arquero pero se le escapó la pelota cuando tenía el arco vacío.

¡¿CÓMO NO FUE GOL DE GIULIANO?! ¡NO SE PUEDE CREER EL GOL QUE SE PERDIÓ SIMEONE!



%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vOmUDTaaZA — SportsCenter (@SC_ESPN) May 5, 2026



