Pocho Lavezzi y su crudo relato sobre su estado de salud mental: "Hoy sigo luchando"

Ezequiel Pocho Lavezzi reveló, por estas horas, detalles de uno de los momentos más delicados de su vida: su internación por salud mental, que se dio allá por 2023. "Me interné, estuve pasándola en una clínica con gente que no conocía, que la notaba que no tenía nada que ver con mi palo. Todo eso también te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino y decís: no quiero esto", contó.

El exjugador explicó que el proceso no fue sencillo y que aún sigue en recuperación: "Estuve muy renegado de entrada, pero después me terminó haciendo bien. Estuve un mes. Fue un montón y a la vez también no tanto, porque hoy sigue estando y hoy sigo luchando", detalló en una charla con 'Olga'.

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A su vez relató que uno de los puntos de inflexión en su decisión de cambiar fue una conversación con su hijo Tomás: "Una de las cosas que me marcó fue que mi hijo me siente y me diga un montón de cosas y dije: ‘No, ¿qué estoy haciendo?'". En ese sentido, subrayó el impacto que tuvo ese momento: "Se daba cuenta de cosas que vos decís: ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo'".

El ex Selección Argentina reconoció el rol clave de su entorno en su recuperación: "Viví con ansiedad. Me lo encontré de golpe a eso, pero por suerte tuve mi familia y gente muy linda al lado que me ayudó a que tomara decisiones para mejorar".

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En otro tramo de la charla en el streaming, el Pocho repasó su infancia en Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe) y el contexto social que lo rodeó. "A casi todos mis amigos de mi edad la verdad que el barrio se los comió. Yo me considero un afortunado y que el fútbol me salvó. Pero tengo la verdad que muchísimos amigos murieron".

Finalmente, el ex hombre de San Lorenzo evocó una conversación con Diego Maradona durante su etapa en la Selección Argentina, que lo marcó profundamente. "Cuando estaba con la mamá de mi primer hijo, un día estaba medio bajón y como yo rompía las bolas todo el día se dio cuenta de que no estaba en la misma. Me preguntó que me pasaba y le dije: ‘No, la verdad, mirá, pasa esto, esto y esto, para mí estoy perdiendo a mi familia'. Me dijo: ‘Andate de la concentración y andate a buscar a tu familia. No cometas el mismo error que yo cometí porque la familia es lo más importante'. Le dije: ‘La verdad, gracias, pero me quedo acá'", relató.