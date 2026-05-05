Atentos: River tiene en carpeta a un atacante de la selección de Uruguay

River comenzó a mover fichas de cara al mercado de pases de mitad de año. Puertas adentro arrancó la planificación para el segundo semestre con nombres fuertes y ahora se sumó uno más a la lista: Agustín Cannobio, extremo uruguayo con chances de jugar el Mundial 2026.

Con contrato hasta fines de 2028 en el Fluminense, en el Millonario saben que no será una tarea sencilla incorporarlo.





Sin embargo, el Chacho Coudet ya se contactó con el atacante y le transmitió su deseo de sumarlo.

Ahora la pelota quedó del lado de Cannobio: en caso de dar el visto bueno, se abrirá una segunda instancia clave, que será activar las negociaciones con el Flu e intentar acordar un monto. Según Transfermarkt, su pase ronda los seis millones de euros.

En lo que va del año, el extremo de 27 años lleva disputados 21 partidos, con cuatro goles y seis asistencias. Actualmente es titular para el entrenador Luis Zubeldía.