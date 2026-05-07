Agustín Canobbio rompió el silencio sobre el interés de River: "Es un orgullo"

River ya parece tener la cabeza puesta en el próximo mercado de pases. En su lista resaltan varios nombres, entre ellos el de Agustín Canobbio, quien rompió el silencio sobre el interés del Millonario.

Hoy en Fluminense, el extremo no ocultó su alegría por estar en los planes del Chacho Coudet: "Es un orgullo porque se están fijando en mi trabajo, en mi fútbol. Como vengo diciendo, es un orgullo muy grande porque vengo haciendo las cosas bien y vienen cosas lindas por delante".

Si bien tiene contrato en el Flu hasta diciembre de 2028, el uruguayo no le cerró las puertas a River: "En algún momento, si se da...".

"Estuve al tanto. Si me llega a llamar Enzo para mí es otro motivo de orgullo", agregó Canobbio, metiendole presión a Enzo Francescoli, actual mánager del club.

Sobre el cierre, aseguró estar 100% con la cabeza en el equipo brasileño: "Veremos, no sé... Primero tengo que pensar en Fluminense, es lo único que puedo pensar y trabajar en eso".