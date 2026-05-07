Un histórico de Boca le tiró flores a Tomás Aranda y lo comparó con Riquelme: "Muy parecido..."

En poco más de tres meses, Tomás Aranda irrumpió en Primera División y se convirtió en una pieza clave para Boca, donde hoy es titular indiscutido.

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Debido a las condiciones y los buenos rendimientos del chico, un histórico del Xeneize le tiró flores en las últimas horas y hasta lo comparó con Juan Román Riquelme.

Se trata de Blas Armando Giunta, actual coordinador de divisiones inferiores, que recordó un gol del chico en el que lo notó "muy parecido a Román".

"Me acuerdo un día en la cancha de Talleres, en Novena, que hizo un gol muy parecido a los que hacía Román. Lo vi y dije: 'Este es Román', muy parecido en algunas cosas", sentenció en charla con Olé.

En la misma línea, Diego Soñora aportó su opinión, puso sobre la lupa una jugada puntual y recordó cuando afirmó que tenía cosas de Andrés Iniesta .

"El tercer gol contra Defensa hizo un pase muy estilo Riquelme. Yo lo asocio con Iniesta porque me gusta mucho, veo cosas de él. No lo quiero comparar con Román, estoy hablando de gestos", indicó.

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Hasta aquí, Aranda disputó 18 partidos con el conjunto azul y oro, se dio el gusto de convertir un gol y aportó también dos asistencias.