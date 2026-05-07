Escándalo: Fede Valverde se pierde el clásico contra Barcelona por el golpe que recibió de Aurelien Tchouameni

Federico Valverde, jugador de Real Madrid, sufrió un traumatismo cranoencefálico que se produjo en la pelea que tuvo con su compañero Aurelien Tchouameni, y tendrá que estar en reposo entre 10 y 14 días. De esta manera, se pierde el clásico con Barcelona de este domingo.

En un comunicado, el club español señala que tras las pruebas realizadas al mediocampista por los servicios médicos "se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico".

"Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", sostuvo el Merengue.

Valverde y el francés aumentaron este jueves el clima de tensión en el vestuario del Real Madrid con una pelea entre ambos que acabó con el uruguayo en el hospital.

Valverde se resbaló y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. El jugador acudió al hospital y regresó a su domicilio.