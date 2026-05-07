Aston Villa destruyó al Nottingham Forest y se clasificó a la final de la Europa League: Dibu Martínez fue clave y Buendía la rompió

A poco más de un mes para el comienzo del Mundial 2026, Dibu Martínez y Emiliano Buendía están encumbradísimos. Es que el Aston Villa aplastó al Nottingham Forest por 4 a 0, luego de caer en el partido de ida por 1 a 0, y accedió a la final de la UEFA Europa League.

Con un gol del mediocampista exRiver, otro de Ollie Watkins y un doblete de John McGinn, el equipo del español Unai Emery, superó a su rival y peleará por el título contra Friburgo de Alemania, que ganó 3-1 y le remontó la serie a Sporting Braga por un 4-3 global.

%uD83D%uDE2E%u200D%uD83D%uDCA8%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 GOL DE EMI BUENDÍA Y ASÍ ASTON VILLA ES FINALISTA DE LA EUROPA LEAGUE. pic.twitter.com/1nzD6ZPa6c https://t.co/Hjo5dmIBCf — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 7, 2026

El encuentro decisivo del certamen continental se llevará a cabo en el Besiktas Park de Estambul, Turquía. El partido está programado para el miércoles 20 de mayo a las 16:00 (hora de Argentina).

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Recordemos que Dibu, uno de los hombres más importantes de la Selección Argentina, es una de las grandes figuras del equipo de Birmingham y buscará su primer título internacional a nivel clubes. Por su parte, los alemanes se impusieron ante el Genk de Bélgica y el Celta de Vigo para llegar al último cotejo del certamen.

Los Villanos, a lo largo de su historia, conquistaron una Champions League y una Supercopa de la UEFA en 1982, además de la Copa Intertoto en 2001. En tanto, el Friburgo no tiene títulos internacionales.

¡FRIBURGO SE CLASIFICÓ A SU PRIMERA FINAL CONTINENTAL Y HUBO INVASIÓN DE CANCHA! Los hinchas se metieron al campo de juego, para celebrar que se metieron a la definición de la Europa League.



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CÓMO LLEGABAN ASTON VILLA Y NOTTINGHAM FOREST A ESTE PARTIDO

El Aston Villa venía de caer por 2-1 con el Tottenham, en el Villa Park, pero mantiene la quinta posición en Premier League, colocación que le permitiría disputar la Champions League en la temporada 2026/27. A todo esto, el equipo Villano fue segundo en la fase de liga de Europa League y clasificó directamente a octavos de final. En la fase de eliminación dejó en el camino a Lille y Bolonia.

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El Nottingham Forest llegaba en un gran momento y venía de dar un golpe de autoridad derrotando por 3-1 al Chelsea en Stamford Brigde, por la Premier League, aunque todavía no tiene asegurada su permanencia en el torneo -está a 6 puntos del último descendido hasta ahora, con 9 puntos en juego- y le resta enfrentar a Newcastle, Manchester United y Bournemouth.