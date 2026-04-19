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PASÓ DE TODO

"Dibu" Martínez salvó el triunfo de Aston Villa ante Sunderland en un partido loco

Aston Villa ganó a Sunderland 4 a 3 en la fecha 33 de la Premier League y Emiliano Martínez fue una de las figuras del encuentro.

Juan Riera
Juan Riera

Aston Villa quedó a un paso de la próxima Champions League tras imponerse por 4 a 3 ante Sunderland a pocas fechas del final de la Premier League de Inglaterra.

En Villa Park, el equipo de Birmingham se adelantó con un doblete de Ollie Watkins, aunque la visita respondió rápidamente a través de Christopher Rigg.

En el complemento, Morgan Rogers estiró la ventaja para un 3 a 1 que parecía decisivo, pero Sunderland reaccionó y lo igualó con tantos de Trai Hume y Wilson Isidor.

Cuando el empate parecía sellado, Tammy Abraham marcó en el tercer minuto adicionado y selló un triunfo clave.

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