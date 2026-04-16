Con la vuelta de Dibu Martínez y un gol de Buendía, Aston Villa liquidó al Bologna y está en las semifinales de la Europa League

Con el retorno de Emiliano Dibu Martínez luego de la molestia muscular del fin de semana, Aston Villa goleó 4-0 al Bologna y se clasificó a semifinales de la Europa League. Además del arquero campeón del mundo, los Villanos contaron con el aporte goleador de Emiliano Buendía, que volvió a anotar luego de un prolongado tiempo marcando el 2-0 parcial ante los italianos. Los restantes goles fueron anotados por Ollie Watkins y Morgan Rogers, que falló un penal antes de anotarse en el marcador, y Ezri Konsa.

El conjunto inglés abrió la cuenta a los 15 minutos por intermedio de su goleador, en una jugada donde también participó Buendía. El marplatense combinó con Rogers y lo habilitó para que éste se meta al área y saque un centro atrás que Watkins mandó a la red entrando por el área chica.

¡¡FÚTBOL TOTAL DE LOS VILLANOS!! Emi Buendía filtró un gran pase y Morgan Rogers asistió a Ollie Watkins para que marque el 1-0 (4-1 global) ante Bologna. ¿Serie liquidada?



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Diez minutos más tarde, llegó el turno del argentino. En una avivada aprovechando el despiste defensivo de Bologna, recibió la pelota desde un lateral, controló, se acomodó para su derecha y remató, venciendo la resistencia de Federico Ravaglia (que un minuto antes le había atajado un penal a Rogers) para concretar su séptimo gol de la campaña en 44 partidos con Aston Villa.

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¡¡PERO QUE GOL, EMILIANO!! Buendía aprovechó la desatención del fondo de Bologna, recibió la asistencia de ¡lateral! de Digne y marcó el 2-0 (5-1 global) del Aston Villa.



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Para coronar un primer tiempo casi perfecto, llegó el tercer gol de los Villanos en una jugada iniciada por un pase largo de Dibu Martínez. El arquero ubicó a Watkins, que la jugó para John McGinn y éste habilitó a un Rogers que se tomó revancha de su penal no convertido estableciendo el 3-0 con un potente remate de zurda.

¡¡LOS VILLANOS, CON UN PIE EN SEMIFINALES!! Dibu Martínez la comenzó y Morgan Rogers sacó el latigazo de zurda y marcó el 3-0 (6-1 global) ante Bologna.



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En el segundo tiempo, el conjunto inglés anotó el cuarto gol a través de Konsa y liquidó la serie con un global de 7-1 luego de su triunfo por 3-1 en la ida en su visita al estadio Renato Dall'Ara.