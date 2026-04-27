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La sorpresa de Claudio Úbeda entre los convocados de Boca para jugar ante Cruzeiro por la Copa Libertadores

Para el partido de este martes a las 21.30, el entrenador ya tiene la lista de 28 jugadores que viajarán a Belo Horizonte, en la cual incluyó a un juvenil.

Redacción Depo

Se viene un partido cuyo resultado puede darle un manto de tranquilidad a Boca de cara a lo que viene. Es que, este martes, visita a Cruzeiro por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y, de obtener una victoria, quedaría a un paso de los octavos de final. Y para este partdo, Claudio Úbeda sorprendió con la inclusión de un juvenil entre los convocados.

Se trata de Fernando Rodríguez, arquero juvenil de 21 años, nacido en Santo Pipó, Misiones, quien viene desempeñándose en la Reserva. El futbolista firmó tiempo atrás su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028 y será el suplente de Leandro Brey, al igual que Javier García.

Otra de las sorpresas es la aparición de Rodrigo Battaglia, quien es el único lesionado que acompañará al plantel, ya que Edinson Cavani, Ander Herrera y Carlos Palacios se quedarán en Buenos Aires con el objetivo de seguir fortaleciendo sus físicos y apuntar sus regresos para los playoffs del Torneo Apertura 2026.

Además, Camilo Rey Domenech, quien jugó en la victoria de Boca en el Superclásico de Reserva ante River, estará a disposición en Brasil, al igual que otros futbolistas que fueron perdiendo terreno en el último tiempo, como lo son Agustín Martegani y Lucas Janson.

Por lo tanto, el posible equipo que formaría Úbeda ante Cruzeiro sería con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

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