Leandro Paredes, en el Road Show: su mensaje por el fanatismo de Franco Colapinto por Boca

El histórico Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires atrajo pesonalidades de la cultura, de la farándula y figuras de todos los deportes. Uno de los que dijo presente es Leandro Paredes, futbolista de Boca Juniors y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

"No tuve la posibilidad nunca (de ir a una carrera de F1). Siempre nos agarran en pleno torneo, así que no tenemos mucha posibilidad de conocer. Y hoy, estando en Argentina, se nos hizo fácil, así que nos acercamos", le manifestó a ESPN.

%uD83D%uDC4B ¡HOLA, LEANDRO!



Paredes, referente de Boca Juniors, se acercó al Road Show para bancar a un hincha xeneize: ¡Franco Colapinto!



%uD83D%uDCFA Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/TJUr0zoLuZ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 26, 2026

El ex mediocampista de Roma que se había perdido la primera salida del Alpine, pero estaba expectante de encontrarse con Colapinto: "Recién llego, no pude ver nada, no pude ver a Franco todavía. Pero es un placer y ojalá la gente pueda disfrutar de lo que está logrando, que es increíble". "Estamos felices. Nosotros, desde nuestro lado, siendo argentinos, apoyamos al país en lo que le venga bien. Y también a este deporte, que Franco pueda disfrutar", agregó.

Por otro lado, Paredes se refirió al fanatismo de Colapinto por Boca: "También estamos por ese lado. Así que él nos apoya a nosotros y nosotros, cuando podemos, también".