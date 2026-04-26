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CAMPEÓN DEL MUNDO DE INVITADO

Leandro Paredes, en el Road Show: su mensaje por el fanatismo de Franco Colapinto por Boca

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors y campeón del mundo en Qatar 2022, dijo presente en el Road Show de Palermo y habló sobre la pasión que siente Franco Colapinto por el Xeneize.

Juan Riera
Juan Riera

El histórico Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires atrajo pesonalidades de la cultura, de la farándula y figuras de todos los deportes. Uno de los que dijo presente es Leandro Paredes, futbolista de Boca Juniors y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022

"No tuve la posibilidad nunca (de ir a una carrera de F1). Siempre nos agarran en pleno torneo, así que no tenemos mucha posibilidad de conocer. Y hoy, estando en Argentina, se nos hizo fácil, así que nos acercamos", le manifestó a ESPN.

El ex mediocampista de Roma que se había perdido la primera salida del Alpine, pero estaba expectante de encontrarse con Colapinto: "Recién llego, no pude ver nada, no pude ver a Franco todavía. Pero es un placer y ojalá la gente pueda disfrutar de lo que está logrando, que es increíble". "Estamos felices. Nosotros, desde nuestro lado, siendo argentinos, apoyamos al país en lo que le venga bien. Y también a este deporte, que Franco pueda disfrutar", agregó.

Por otro lado, Paredes se refirió al fanatismo de Colapinto por Boca: "También estamos por ese lado. Así que él nos apoya a nosotros y nosotros, cuando podemos, también".

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