Aníbal Moreno pidió jugar ante Belgrano pese a su lesión: ¿Llega a la final del Torneo Apertura?

Aníbal Moreno le pidió a Eduardo Coudet que lo espere hasta último momento de cara a la final del Torneo Apertura 2026 del próximo domingo frente a Belgrano.

El volante central sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha en la semifinal ante Rosario Central y, pese a que los plazos de recuperación no dan, hará todo lo que tiene a disposición para estar en el once titular de River.

Pese a que una lesión de estas características demanda al menos tres semanas de recuperación, el mediocampista hará todo lo posible para llegar teniendo en cuenta la importancia del encuentro.

Más allá de todos estos, dependerá mucho de cómo se sienta en el momento y del diagnóstico del cuerpo médico del club el día del partido.

Si no llega, todo indica que el titular será el juvenil Lucas Silva, que anoche en el empate ante Bragantino entró para jugar los últimos minutos en lugar de un Kevin Castaño que quedaría relegado.