Marco Bezzecchi se quedó con el Gran Premio de Italia de MotoGP disputado este domingo en Mugello y le dio a Aprilia una victoria histórica en su carrera de local. El piloto italiano lideró un doblete de la marca de Noale junto a Jorge Martín, mientras que Francesco Bagnaia completó el podio.

¡Dos italianos en el podio del GP de Italia! %uD83D%uDC4F%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF9



En su regreso, Marc Márquez se metió en el top10. %uD83D%uDD1D pic.twitter.com/UaEkLF4Z9b — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) May 31, 2026

La carrera también marcó el regreso de Marc Márquez a la competición tras su reciente operación. El español protagonizó una intensa remontada, aunque finalmente terminó en la séptima posición.

Bezzecchi superó a Bagnaia y conquistó Mugello

La competencia comenzó con un incidente protagonizado por Raúl Fernández, ganador de la carrera sprint. El español frenó demasiado tarde en la primera curva, estuvo cerca de impactar con Bezzecchi y cayó hasta el 17° puesto.

En los primeros giros, Jorge Martín tomó el liderazgo, aunque Bezzecchi recuperó rápidamente la punta. Sin embargo, Francesco Bagnaia consiguió superar a ambos en la tercera vuelta para colocarse como líder de la prueba.

El piloto de Ducati dominó gran parte de la carrera, pero Bezzecchi nunca perdió contacto y mantuvo la presión constante. Finalmente, logró concretar el adelantamiento decisivo en la vuelta 14.

A partir de ese momento, el italiano impuso un ritmo superior y comenzó a construir una diferencia que resultó imposible de descontar para sus perseguidores. Así, cruzó la meta en primer lugar y consiguió una victoria histórica para Aprilia en el Gran Premio de Italia.

Jorge Martín completó el doblete de Aprilia

Detrás del ganador, Jorge Martín se mantuvo siempre en la pelea por los puestos de privilegio y aprovechó la caída de rendimiento de Bagnaia en las últimas vueltas para asegurarse el segundo lugar.

El campeón italiano logró sostener la tercera posición pese a la presión de Ai Ogura, una de las grandes revelaciones de la jornada en Mugello.

Cómo le fue a Marc Márquez en su regreso a MotoGP

Marc Márquez protagonizó varios duelos durante la carrera con Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Ai Ogura y Fabio Di Giannantonio.

Sin embargo, un error en la vuelta 18 le hizo perder terreno cuando peleaba por posiciones más adelantadas. A partir de allí, el piloto español no pudo recuperar el ritmo necesario para volver a la lucha por el top cinco y terminó séptimo en su regreso a las pistas.

Por detrás del podio, Ai Ogura finalizó cuarto tras una destacada actuación. Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio completaron los seis primeros lugares, mientras que Raúl Fernández logró recuperarse de su incidente inicial para finalizar octavo.

La victoria de Bezzecchi representó el primer triunfo de Aprilia en el Gran Premio de Italia y significó un golpe inesperado para Ducati en Mugello, uno de los circuitos más emblemáticos para la marca italiana.