Rafa Jódar logró con una épica remontada y eliminó a Pablo Carreño de Roland Garros

Rafael Jódar protagonizó una de las grandes sorpresas de Roland Garros al remontar dos sets en contra frente a Pablo Carreño y clasificarse por primera vez a los cuartos de final de un Grand Slam. El joven madrileño se impuso por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2 en un intenso duelo entre compatriotas que reflejó el choque entre dos generaciones del tenis español.

Carreño, que había recuperado un gran nivel durante el torneo parisino, comenzó dominando el encuentro gracias a su experiencia y solidez desde el fondo de la cancha. Tras recuperarse de un inicio complicado, encadenó cinco juegos consecutivos para quedarse con el primer set por 6-4.

El ex Top 10 mantuvo el control en la segunda manga, volvió a imponerse por 6-4 y quedó a un parcial de sellar su clasificación a los cuartos de final de Roland Garros.

Sin embargo, cuando parecía contra las cuerdas, Jódar reaccionó con autoridad. El madrileño elevó su intensidad, ganó confianza en los intercambios largos y aprovechó el desgaste físico de su rival para dominar el tercer set por un contundente 6-1.

La remontada continuó en el cuarto parcial. Jódar consiguió un quiebre clave y cerró el set por 6-2 para igualar el partido y trasladar toda la presión a Carreño.

En el quinto y definitivo capítulo, el joven español mantuvo la iniciativa y logró dos rupturas de servicio que marcaron la diferencia. Además, Carreño sufrió molestias en el brazo durante los últimos juegos, una situación que condicionó su rendimiento en el cierre del encuentro.

Finalmente, Jódar selló la victoria con otro 6-2 y alcanzó el mejor resultado de su carrera en un torneo de Grand Slam, consolidándose como una de las grandes revelaciones de Roland Garros 2026.

Alexander Zverev será el próximo rival de Rafael Jódar

En los cuartos de final, Rafael Jódar tendrá un desafío de máxima exigencia ante Alexander Zverev, actual número tres del mundo.

El alemán avanzó con autoridad tras vencer al neerlandés Jesper de Jong por 7-6(3), 6-4 y 6-1. Luego de superar un inicio complicado en el primer set, Zverev impuso su jerarquía y confirmó su candidatura al título en París.

Finalista de Roland Garros en 2024, el tenista alemán buscará poner fin a la sorprendente irrupción de Jódar, que ya se convirtió en una de las historias más destacadas del torneo.