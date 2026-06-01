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Mundial 2026: Messi y De Paul se unieron a la Selección Argentina en Kansas

El domingo por la noche, los futbolistas del Inter Miami se integraron al plantel que comanda Lionel Scaloni y que este lunes inicia los entrenamientos.

Redacción Depo
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Va cayendo gente al baile. Es que este domingo por la noche, Lionel Messi, quien va por su sexta participación en una Copa del Mundo, y Rodrigo de Paul llegaron a Kansas para sumarse a la concentración de la Selección Argentina. Los entrenamientos de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México comenzarán este lunes.

Ambos futbolistas del Inter Miami en un vuelo privado proveniente desde Miami y ya se sumó al equipo. La Selección Argentina se entrenará en el Sporting KC Training Centre, del club Sporting Kansas City, ubicado en una zona climatológicamente muy inestable para esta época del año entre el calor, la humedad y posibilidad de tormentas fuertes.

Mundial 2026: Messi y De Paul se unieron a la Selección Argentina en Kansas

Messi y De Paul se unieron a Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada, quienes llegaron ayer al mediodía en el vuelo AR1978 que partió desde Buenos Aires. Por su parte, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Dibu Martínez llegaron a Kansas desde Europa.

Luego de trabajar durante la semana, el viernes emprenderán el viaje a Texas, donde el sábado se medirán con Honduras en College Station en el primer amistoso previo. El domingo continuará entrenándose en Texas y el lunes se dirigirá a Alabama para la prueba del martes 9 en Auburn con Islandia.


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