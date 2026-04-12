Manchester City goleó a Chelsea y mete presión al Arsenal en la pelea por la Premier League

El Manchester City venció 3 a 0 a Chelsea como visitante y quedó a seis puntos del líder Arsenal, en la antesala de un duelo clave que puede definir el título de la Premier League de Inglaterra.

El equipo dirigido por Pep Guardiola se impuso con autoridad en Stamford Bridge y se mantiene firme en la lucha por el campeonato. Tras un primer tiempo equilibrado, el City marcó la diferencia en el complemento gracias a los goles de Nico O'Reilly, Marc Guéhi y Jérémy Doku.

Con este resultado, los "Citizens" alcanzaron los 64 puntos y quedaron a seis del Arsenal, que lidera con 70 pero tiene un partido más. El próximo enfrentamiento entre ambos en el Etihad Stadium aparece como decisivo para la definición del torneo.

En el conjunto londinense, dirigido por Liam Rosenior, se sintió la ausencia de Enzo Fernández, quien no estuvo disponible tras recibir una sanción interna por parte del club luego de unas declaraciones sobre su futuro y un posible pase al Real Madrid que generó controversia.

El Chelsea se ubica sexto con 48 puntos, en zona de clasificación a la Europa League, y sigue en la pelea por los puestos internacionales, aunque con presión de sus perseguidores inmediatos.