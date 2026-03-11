Con un Fede Valverde infernal, el Real Madrid goleó al Manchester City en los octavos de la Champions League

El Real Madrid dio un gran primer paso en la ida de los octavos de final de la Champions League y derrotó al Manchester City. Con un enorme Federico Valverde, el conjunto español goleó a los de Pep Guardiola por 3-0 en el estadio Santiago Bernabéu. Franco Mastantuono ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo.

El primer gol del Madrid llegó a los 27 minutos del primer tiempo cuando Thibaut Courtois sacó en largo y Valverde controló muy bien a espaldas de Nico O´Reilly. El uruguayo se fue mano a mano ante Gianluigi Donarumma, a quien eludió para definir con el arco solo.

Tan solo siete minutos después, Vinicius encaró desde la izquierda hacía el centro y filtró un gran pase para el volante que hizo una diagonal y definió cruzado.

A los 42 minutos de la primera parte, Brahim Díaz filtró un muy buen pase y otra vez apareció el uruguayo. Valverde recibió y con un toque sutil se sacó de encima a Marc Guehí para luego definir y poner el 3-0.

En el comienzo de la segunda parte, el Madrid tuvo la chance de extender el marcador y poner el cuarto con un penal del que se hizo cargo Vinicius, pero el arquero adivinó el remate y lo atajó. La vuelta será el martes 17 desde las en el Etihad Stadium de Manchester.