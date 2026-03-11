Menú
DEBERÁ REMONTAR

La gran actuación de Enzo Fernández no le alcanzó a un Chelsea que perdió ante PSG por la Champions League

Pese a que Enzo Fernández tuvo un buen partido, Chelsea cayó como visitante frente a PSG en la ida de los octavos de final de la Champions League.

EBalmaceda

En una serie de alto voltaje, PSG derrotó 5-2 a Chelsea por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Decidido a tomar revancha por lo que sucedió en la final del Mundial de Clubes 2025, el campeón defensor salió con decisión y, apenas a los nueve minutos, se puso en ventaja con un lindo gol de Bradley Barcola.

Más tarde, los Blues comenzaron a hacer pie y, a los 27', Malo Gusto empató la historia tras una notable asistencia de Enzo Fernández. Sin embargo, Ousmane Dembélé anotó el 2-1 para darle la victoria al conjunto parisino de cara al descanso.

Ya en el complemento, la visita fue a buscar nuevamente la igualdad de la mano del volante argentino, que a los 12 minutos convirtió el 2-2 parcial después de una buena corrida de Pedro Neto.

No obstante, a falta de 13 minutos, un error del arquero Filip Jörgensen desató la debacle para los dirigidos por Liam Rosenior.

La falla del golero danés concluyó con un golazo de Vitinha y, en una ráfaga sobre el cierre, Kvicha Kvaratskhelia anotó un doblete y sentenció la historia.

La Selección Argentina sabe dónde va a prepararse para defender la Copa del Mundo: las tremendas imágenes del predio

El próximo martes, en Stamford Bridge, Chelsea estará obligado a remontar un resultado que, por fallas propias y virtudes del elenco comandado por Luis Enrique, terminó con más diferencia de la que podría haber sido.

