La gran actuación de Enzo Fernández no le alcanzó a un Chelsea que perdió ante PSG por la Champions League

En una serie de alto voltaje, PSG derrotó 5-2 a Chelsea por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Decidido a tomar revancha por lo que sucedió en la final del Mundial de Clubes 2025, el campeón defensor salió con decisión y, apenas a los nueve minutos, se puso en ventaja con un lindo gol de Bradley Barcola.

¡¡TREMENDO JUEGO ASOCIADO!! PSG tocó muy bien la pelota y Barcola anotó el 1-0 vs. Chelsea por los 8vos de la #CHAMPIONSxESPN.



March 11, 2026

Más tarde, los Blues comenzaron a hacer pie y, a los 27', Malo Gusto empató la historia tras una notable asistencia de Enzo Fernández. Sin embargo, Ousmane Dembélé anotó el 2-1 para darle la victoria al conjunto parisino de cara al descanso.

GRAN definición de Malo Gusto para el 1-1 de Chelsea vs. PSG pero... ¡QUÉ ASISTENCIA DE ENZO FERNÁNDEZ!



March 11, 2026

¿ASÍ JUEGA EL BALÓN DE ORO? ¡ASÍ JUEGA EL BALÓN DE ORO! INFERNAL GOLAZO DE DEMBÉLÉ PARA EL 2-1 DE PSG ANTE CHELSEA.



March 11, 2026

Ya en el complemento, la visita fue a buscar nuevamente la igualdad de la mano del volante argentino, que a los 12 minutos convirtió el 2-2 parcial después de una buena corrida de Pedro Neto.

¡¡¡SIEMPRE ESTÁ, NO FALLA!!! ¡ENZO FERNÁNDEZ APARECIÓ POR EL CENTRO DEL ÁREA Y DEFINIÓ PARA EL 2-2 DE CHELSEA VS. PSG!



Se señaló el parche de CAMPEÓN DEL MUNDO...



March 11, 2026

No obstante, a falta de 13 minutos, un error del arquero Filip Jörgensen desató la debacle para los dirigidos por Liam Rosenior.

La falla del golero danés concluyó con un golazo de Vitinha y, en una ráfaga sobre el cierre, Kvicha Kvaratskhelia anotó un doblete y sentenció la historia.

ARQUERITO-TIME EN FRANCIA: Jörgensen intentó salir jugando, regaló la pelota y Vitinha la picó... ¡Un GOLAZO para el 3-2 de PSG sobre Chelsea!



March 11, 2026

¡¡PPFF, KVICHA!! Kvaratskhelia se generó el espacio y remató a la perfección para el 4-2 de PSG sobre Chelsea.



March 11, 2026

ENCENDIDO: Kvicha Kvaratskhelia terminó de sentenciar el partido y anotó el ¡5-2! de PSG sobre Chelsea en Francia.



March 11, 2026

El próximo martes, en Stamford Bridge, Chelsea estará obligado a remontar un resultado que, por fallas propias y virtudes del elenco comandado por Luis Enrique, terminó con más diferencia de la que podría haber sido.