El Chelsea de Enzo Fernández es un polvorín: el peluquero de Cucurella habría filtrado información

Un escándalo tras otro. Así es el presente del Chelsea de Enzo Fernández. Es que después de la derrota 3-0 del Chelsea ante Brighton en la Premier League, que decantó en la salida de su entrenador Liam Rosenior, medios ingleses revelaron que el peluquero de Marc Cucurella habría publicado en su cuenta de X, previo al encuentro, que Cole Palmer y Joao Pedro serían bajas.

En lo deportivo, los "Blues" no marcan goles desde hace cinco partidos y se encuentran en la peor racha en 114 años. Encima, en medio de esta crisis deportiva, se le suma la filtración del barbero del español que fue dada a conocer por el medio inglés The Telegraph. "Cole Palmer y João Pedro, ambos lesionados esta noche", escribió.

Esta no sería la primera vez en la que el peluquero filtra información del equipo. Previo a los playoffs de la Champions League ocurrió algo similar y el ahora ex entrenador Rosenior expresó: "Voy a ser muy honesto, ni siquiera he pensado en eso. No es la primera vez que ocurre, no será la última vez. No hablo solo por mí, hablo de cualquier equipo o cualquier club. Estas cosas pasan. Es decepcionante pero estoy seguro de que no volverá a ocurrir".

En cuanto a Cucurella, ya estuvo en el ojo de la tormenta hace algunas semanas tras hacer alusión a sus ganas de jugar en el Barcelona. "Si esas situaciones llegan, son difíciles de rechazar. Me lo tendría que plantear. Ahora mismo no estoy pensando en eso. Si viene, vendrá. Y ya veremos la decisión que se toma", había expresado.