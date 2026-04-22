El Chelsea de Enzo Fernández está en llamas: los hinchas explotaron y el DT Liam Rosenior liquidó a sus jugadores

El horno no está para bollos, y menos luego de una dura derrota como la que sufrió ante Brighton como visitante. Es por eso que, luego del 0-3 de ayer, explotó todo en Chelsea. Y tras de la dura caída, el plantel encabezado por su capitán Enzo Fernández permaneció varios minutos observando a sus hinchas abucheándoles y su entrenador Liam Rosenior fue lapidario con sus palabras en conferencia de prensa.

Los goles de Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood y Danny Welbeck agudizaron el mal momento de los londinenses, que perdieron en siete de sus últimas ocho presentaciones y se alejan de los puestos de clasificación a la próxima Champions League. Por eso, después de la derrota, los jugadores, con el argentino a la cabeza, permanecieron unos minutos frente a sus hinchas, quienes se despacharon con abucheos e insultos por la pésima racha que atraviesa.

Pero esto no fue todo, ya que la polémica se agudizó con las durísimas declaraciones en conferencia de prensa por parte de su entrenador Rosenior, que criticó con dureza a sus propios jugadores y les acusó de carecer de la actitud necesaria para atravesar este momento.

"La actuación es inaceptable en todos los aspectos del juego, inaceptable en la actitud. Fue, por lejos, la peor derrota. Inaceptable en cada aspecto del juego. Siempre salgo a defender a los jugadores, pero esto fue indefendible. Algo tiene que cambiar drásticamente, aquí y ahora. La actitud general y el espíritu faltaron. Tres o cuatro del once inicial no tuvieron determinación. Eso no alcanza para este club", disparó.

Pero, no conforme con esto, agregó: "Lo que vi hoy no representa nada de lo que quiero ver, y no lo volveré a ver jamás. Fue la noche más difícil de mi carrera. Chelsea representa lucha, espíritu y determinación. Eso faltó en todos los sectores esta noche. Voy a mirar bien en quién puedo confiar en momentos difíciles, porque hoy no hubo suficientes jugadores que lo demostraran".



