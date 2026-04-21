Franco Mastantuono no la pasa bien en el Real Madrid: lluvia de silbidos y durísimas críticas de los medios españoles

Luego de la eliminación en la Champions League, Real Madrid venció al Alavés en el estadio Santiago Bernabéu y el clima con los hinchas del Merengue estuvo picante. Luego de varios fracasos esta temporada, los fanáticos se expresaron contra los jugadores y uno de los máximos apuntados fue Franco Mastantuono, que fue silbado en su ingreso al campo de juego.

El mediocampista argentino ingresó a los 58 minutos en lugar de Arda Guler, y se escucharon silbidos y abucheos por parte de los hinchas. También hubo reprobación para Mbappé y Vinicius, autores de los goles del Merengue.

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Como si fuera poco, Mastantuono volvió a ser foco de críticas por parte de los medios, que no se guardaron nada a la hora de analizar su rendimiento.

"Desconectado. Nada de nada. Necesita salir ya. No le sale nada y pierde muchas pelotas. Otro futbolista sin nada de confianza que siempre que entra empeora a su equipo", escribieron con dureza en el medio Sport.

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Por su parte, Mundo Deportivo siguió con la misma línea: "El argentino sumó más minutos que los habituales, pero sigue sin demostrar nada". Por último, en Diario AS, fueron contundentes con una sola palabra: "Desaparecido".

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDF8 Franco Mastantuono fue SILBADO por los hinchas de Real Madrid al ingresar ante Deportivo Alavés. pic.twitter.com/4GThO4Nxr9 — dataref (@dataref_ar) April 21, 2026

De esta manera, el futuro de Mastantuono en el Real Madrid es una incógnita y los rumores indican que podría salir a préstamo en el próximo mercado de pases. En el mientras tanto, el ex jugador de River no puede demostrar su calidad ni justificar el alto precio que pagaron desde el club español por su llegada.

A menos de dos meses para el Mundial, su convocatoria a la Selección Argentina por parte de Lionel Scaloni está en duda ante la falta de minutos y su flojo rendimiento.



