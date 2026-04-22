Chelsea se hartó de todo y echó a Liam Rosenior

El presente del Chelsea atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años y esa es la razón por la que decidió echar a Liam Rosenior, apenas cuatro meses después de haber asumido.

Liam Rosenior, en el centro de las críticas

El entrenador Liam Rosenior había quedado en el ojo de la tormenta tras la dura derrota 3 a 0 ante el Brighton, resultado que además dejó a su equipo por debajo en la tabla. Su gestión ya venía siendo cuestionada, especialmente por decisiones polémicas como la sanción a Enzo Fernández, suspendido por dos partidos tras declarar en Argentina su deseo de vivir en Madrid.

El malestar de los hinchas explotó en redes sociales, donde el pedido de despido se volvió masivo. La salida previa de Enzo Maresca, poco después de haber ganado el Mundial de Clubes, ya había generado división, pero ahora el rechazo a Rosenior parece ser casi unánime.

Un despido muy costoso para Chelsea

La dirigencia tómo la determinación a pesar del alto costo de rescindir el contrato del entrenador. Rosenior, que llegó desde el RC Strasbourg, firmó por seis años y medio y percibe alrededor de 4,6 millones de euros por temporada.

Según informó el diario The Sun, va a implicar desembolso cercano a los 27 millones de euros, salvo que exista alguna cláusula especial o un acuerdo para reducir la cifra.

Un récord negativo histórico

La crisis deportiva también quedó reflejada en un dato alarmante: Chelsea no perdía cinco partidos consecutivos de Premier League sin marcar goles desde 1912, un registro que marca la magnitud del momento actual.

La FA Cup, última esperanza

Con la temporada comprometida, el equipo apunta todos sus cañones a la FA Cup. Ya instalado en semifinales, enfrentará al Leeds United el domingo 26 de abril en busca de un lugar en la final.

En la otra llave, Manchester City se medirá ante Southampton FC, completando un cuadro que mantiene viva la ilusión de Chelsea de salvar la temporada con un título.