La tajante respuesta de Pep Guardiola sobre su sucesor en el Manchester City

Es casi un tema recurrente cada vez que se enfrenta a los micrófonos Pep Guardiola tener que responder sobre su futuro en el Manchester City y aunque parezca mentira, después de tantos años en el cargo, no sólo que da su opinión abiertamente sino que lo hace con cierto grado de satisfacción.

El nombre que dice Guardiola cada vez que es consultado al respecto es nada menos que el Vicent Kompany, actual entrenador del Bayern Múnich. El equipo alemán acaba de ganar la Bundesliga y está en semifinales de la Champions League.



"No le ha ido mal, en absoluto. Lo felicito por lo que está haciendo en Bayern Múnich, un lugar en el que he estado y en el que tengo muchos amigos. Están jugando un fútbol de muy, muy alta calidad, entretenido y convirtiendo muchos goles y acciones", afirmó Guardiola. "Lo he dicho hace ya un tiempo largo, cuando él estaba todavía en Burnley. Jugamos un partido en casa por Carabao Cup, y lo dije: tarde o temprano ese tipo será el entrenador de Manchester City", recordó.

"Sigue siendo muy joven, todavía tiene uno o dos años más en Múnich, así que seguirá allí. Pero tarde o temprano, tengo el presentimiento de que, volverá a Inglaterra. Él decidirá cuando. Pero estoy bastante seguro de que Manchester está en su mente y su corazón, y espero que sus caminos se crucen en algún momento de su vida", completó el ex entrenador de Barcelona.

Para Vincent Kompany será fácil adaptarse como DT al Manchester City, club que ya conoce de memoria por su etapa de futbolista de los Citizens de 2008 a 2019 en los que ganó un total de 12 títulos.