Pep Guardiola se queda sin una figura histórica del Manchester City: "Dejará el club..."

La temporada en Europa está en su tramo final y los clubes ya comenzaron a tener algunos movimientos en sus planteles. En ese marco, Manchester City confirmó que se quedará sin una de sus figuras.

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Tanto es así que este jueves la institución informó que, una vez que finalice el curso actual, Bernardo Silva se irá después de nueve años.

El mediocampista portugués arribó a mediados de 2017 y fue parte importante en la era dorada del conjunto Cityzen, comandada por Pep Guardiola. De hecho, hasta aquí disputó 450 partidos en los que anotó 76 goles y brindó 77 asistencias.

Además, el luso alzó 19 títulos, entre los que se destacan seis Premier League, la Champions League, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa.

Mediante un comunicado, el club aseguró que el volante ofensivo "será recordado con todo merecimiento como uno de los mejores y más queridos jugadores de la historia del Manchester City".

Manchester City can confirm Bernardo Silva will leave the Club this summer.



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Por su parte, a través de su cuenta de Instagram, el mismo Silva escribió un sentido mensaje para los hinchas.

"Esta ciudad y este club me dieron mucho más de lo que jamás imaginé. Lo que ganamos y logramos juntos es un legado que siempre guardaré en mi corazón", expresó.

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A su vez, el ex Mónaco agregó: "Disfrutemos juntos estas últimas semanas y luchemos por lo que esta temporada aún nos depare".