Enzo Fernández resucitó al Chelsea: gol, victoria ante Leeds y clasificación a la final de la FA Cup

La agonía del Chelsea parece estar llegando a su fin gracias a Enzo Fernández, quien convirtió el único tanto del triunfo de los Blues sobre Leeds United en Wembley para meterse a la gran final de la FA Cup, instancia en la que enfrentará al Manchester City que derrotó Southampton por 2 a 1. El duelo por el título será el 16 de mayo.

El equipo de Londres llevaba cinco partidos sin convertir ni marcar, una racha que terminó con el breve ciclo de Liam Rosenior. El entrenador para este partido fue el interino Calum McFarlane, a falta de la contratación de un reemplazante.

Frente a un rival inferior que aún pelea por no descender, los Pensionistas ganaron sin lucirse y se salvaron en varias ocasiones por las atajadas de Robert Sánchez. Entre los titulares también estuvo Alejandro Garnacho, que fue sustituido por Cole Palmer a los 21 minutos del segundo tiempo.

%u2705 Gol del capitán Enzo Fernández para el Chelsea y clasificación a la final de la FA Cup.pic.twitter.com/rpyEN8GDlZ April 26, 2026

Además del mencionado choque con los Citizens, el calendario marca que a los Blues les queda enfrentar a Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham y Sunderland, en una recta final importantísima en la que se marcara como objetivo llegar por lo menos a los primeros seis.

El fútbol de Champions League quedó alejado para el Chelsea, que marcha octavo en la Premier League a cuatro fechas para el final, sin embargo, aún pueden jugar la Europa League, en caso de salir campeones de la copa doméstica, único certamen en el que siguen con vida.















