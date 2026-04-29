Gasperini quiere retener a Dybala en Roma ante el interés de Boca

El futuro de Paulo Dybala en Roma entra en su etapa decisiva. A pocos partidos del cierre de la Serie A, la continuidad del delantero argentino depende de factores deportivos y económicos, mientras en Boca Juniors crece la ilusión por un posible regreso al fútbol argentino.

En la previa del partido ante Bologna, que marcó su regreso tras tres meses de inactividad, el entrenador Gian Piero Gasperini evitó dar definiciones tajantes sobre el futuro del jugador, aunque dejó en claro que los últimos encuentros de la temporada serán determinantes tanto para el equipo como para el propio Dybala.

Según el portal TMW, la intención del cuerpo técnico es que el atacante continúe en el club. Sin embargo, en la dirigencia no están dispuestos a mantener las condiciones actuales de su contrato, que ronda los 8 millones de euros anuales. La propuesta sería reformular el vínculo con un esquema de salario más bajo y bonus atados al rendimiento y a la cantidad de partidos disputados, en función de las reiteradas lesiones que sufrió el ex Instituto en las últimas temporadas.

Más allá de lo económico, hay un factor clave que podría inclinar la balanza: la clasificación a la próxima UEFA Champions League. Con cuatro fechas por jugarse, AS Roma se ubica en la sexta posición, fuera de los puestos de acceso directo, aunque con los mismos puntos que Como y a solo tres de Juventus, que ocupa el último lugar de clasificación.

Mientras tanto, el interés de Boca Juniors sigue latente. El propio Dybala nunca ocultó su deseo de vestir la camiseta azul y oro antes de retirarse, lo que mantiene en vilo a los hinchas xeneizes de cara al próximo mercado de pases.

En este escenario, las próximas semanas serán determinantes para definir si el cordobés continúa en Europa o si empieza a tomar forma uno de los regresos más esperados del fútbol argentino.