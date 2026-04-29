Atento Boca: qué decisión tomó Ostojich luego de la pelea con los jugadores de Cruzeiro

Fue un final de partido en el que pasó de todo y que dejó abierta la puerta para sanciones varias. Y luego de observar la gresca generalizada que involucró a los jugadores de Cruzeiro y de Boca luego de la victoria de los brasileños 1-0 por la Copa Libertadores, el árbitro Esteban Ostojich tomó una decisión clave para ambos equipos.

Para poner en contexto, cuando el colegiado uruguayo hizo sonar su silbato para marcar el final del encuentro, se armó un importante tumulto dentro del campo de juego gracias a una provocación de Matheus Pereira, quien ya había tenido varios cruces a lo largo del partido, por la que varios futbolistas xeneizes lo fueron a buscar.

En la gresca hubo unos cuantos hombres de Boca involucrados, como Leandro Paredes, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, quienes estaban amonestados) y Ángel Romero eran algunos de lo que se querían pelear con el jugador de Cruzeiro. Marcelo Weigandt, por su parte, fue capturado en la transmisión peleándose con un seguridad.

Ante este desmadre, el juez tomó cartas en el asunto y, por lo que trascendió, Ostojich decidió no informar a ningún jugador por la pelea del final, ya que consideró que no hubo ninguna acción que ameritara mostrar una tarjeta roja o una notificación a Conmebol.

Esto genera alivio tanto en Boca como en Cruzeiro podrán contar con todos sus jugadores para el próximo partido. La única excepción en el "Xeneize" será Adam Bareiro, quien deberá cumplir con la suspensión por la doble amarilla recibida en el primer tiempo dentro del Mineirao.



