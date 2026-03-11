El Cuti Romero se irá del Tottenham: los clubes que lo quieren

Cristian Romero dejó su huella en Tottenham. Lleva casi cinco años, en los cuales disputó más de 150 partidos, se ganó la cinta de capitán y rompió una larga sequía de títulos con la conquista de la Europa League.

Sin embargo, una vez concluida su participación con la Selección Argentina en el Mundial, el Cuti posiblemente se irá.

Por más que su contrato haya sido renovado seis meses atrás, hasta mediados de 2029, y el entrenador Igor Tudor lo considere una pieza importante, el defensor quiere salir, claramente afectado por esta crisis de los Spurs (16° en la Premier League, a un punto del descenso) y los cortocircuitos con la dirigencia.

Expectantes por su inminente salida, varios clubes de Europa ya empezaron a llamar a su entorno para consultar condiciones. El Atlético Madrid parece correr con ventaja en la negociación, pero no es el único pretendiente.

Real Madrid estaría dispuesto a desembolsar 100 millones de euros, cifra que supera lo que pretende Tottenham para dejarlo ir, mientras que en Arabia Saudita hablan de una propuesta récord para convencerlo.