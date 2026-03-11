Atentos: las alternativas que estudia la FIFA tras la baja de Irán del Mundial 2026

El conflicto entre Estados Unidos e Irán a poco más de tres meses del comienzo del Mundial 2026 pone a la FIFA a evaluar distintos escenarios luego de que el seleccionado se baje del campeonato, afirmado por el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali.

Como Irán anunció su retirada con más de 30 días de antelación al inicio del torneo el próximo 11 de junio, la Comisión Disciplinaria le impondrá a la Federación persa una multa, como mínimo, de 250 mil francos suizos, según lo establece el artículo 6 del reglamento de competición.

Además, la Federación Iraní deberá reembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección. A estas sanciones económicas podrían unirse medidas disciplinarias como la exclusión de la federación de una competición futura organizada por la FIFA.

El apartado 6.7 del reglamento especifica que "si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra".

Debido a esto, hay selecciones podrían verse favorecidas por esta retirada. Si se mantiene el cupo otorgado a la Confederación Asiática (8.5 plazas), la mejor posicionada sería la selección de Irak, que se ganó jugar el repechaje internacional, el próximo 31 de marzo contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam. En ese caso, podría acudir a esa repesca el equipo de Emiratos Árabes, que perdió ante Irak el play-off de la zona asiática.