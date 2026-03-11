Irán podría bajarse del Mundial 2026 por la guerra en Medio Oriente

El ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyalami, sembró dudas sobre la participación de su país en Mundial 2026 de la FIFA, debido a la guerra en Medio Oriente y a la creciente tensión política con Estados Unidos.

El funcionario afirmó que actualmente el país no cuenta con las condiciones necesarias para disputar la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

"Desde que este Gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial", expresó Donyalami.

La muerte de Jamenei y el impacto político

Las declaraciones del ministro hacen referencia a la muerte del ayatolá Alí Jamenei, quien falleció durante los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

Según el funcionario iraní, la situación bélica y las pérdidas humanas hacen prácticamente imposible pensar en la participación del seleccionado nacional. "Debido a las maliciosas medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", sentenció.

La FIFA podría tener que intervenir

Aunque todavía no existe una decisión oficial, el escenario abre un interrogante importante para la FIFA, que debería determinar qué hacer en caso de que Irán finalmente renuncie a disputar el torneo.

La situación se vuelve aún más compleja porque todos los partidos del seleccionado iraní en la fase de grupos están programados para jugarse en territorio estadounidense.

Según el sorteo del Mundial, Irán comparte el Grupo G junto a:

Bélgica selección nacional de fútbol

Egipto selección nacional de fútbol

Nueva Zelanda selección nacional de fútbol







La federación iraní también cuestionó jugar en Estados Unidos

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, también dejó abierta la posibilidad de que el país no participe del Mundial. "¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si el Mundial fuera tan político como lo fue en Australia?", declaró.

El dirigente hizo referencia a un episodio ocurrido durante la Copa Asiática disputada en Australia, cuando varias jugadoras iraníes solicitaron quedarse en ese país tras recibir visas humanitarias luego de negarse a cantar el himno nacional.

La situación política y diplomática mantiene en incertidumbre la presencia de Irán en el Mundial 2026, un escenario que podría obligar a la FIFA a tomar una decisión inédita en la historia reciente del torneo.