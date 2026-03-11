Donald Trump aseguró que Irán será bienvenido a jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la selección de Irán será bienvenida a competir en el Mundial 2026, según reveló el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

El dirigente confirmó que mantuvo una reunión con el presidente de para analizar el estado de los preparativos de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio de 2026.

"Esta noche me reuní con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar sobre el estado de los preparativos para la próxima Copa Mundial de la FIFA y la creciente emoción que genera el inicio de la competición en tan solo 93 días", escribió Infantino en sus redes sociales.

Trump garantizó la presencia de Irán en el Mundial



Durante el encuentro también se abordó la situación política actual en Oriente Medio y la clasificación de Irán al torneo.

Según Infantino, el mandatario estadounidense dejó en claro que el equipo asiático podrá disputar el campeonato. "Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que la selección iraní es, por supuesto, bienvenida a competir en el torneo en Estados Unidos", explicó el presidente de la FIFA.

Además, el dirigente remarcó el valor del torneo como evento global. "Ahora más que nunca necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente", agregó.

La tensión política genera incertidumbre

La confirmación llega en un contexto de creciente tensión internacional tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, situación que había generado dudas sobre la presencia del seleccionado asiático en el campeonato.

De hecho, el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, había admitido recientemente que el país no podía mostrarse optimista sobre su participación en el torneo bajo las condiciones actuales.

El grupo de Irán en el Mundial 2026

Según el sorteo del campeonato, Irán integrará el Grupo G junto a:

Bélgica selección nacional de fútbol

Nueva Zelanda selección nacional de fútbol

Egipto selección nacional de fútbol

Los tres partidos de la fase de grupos del seleccionado iraní están programados para disputarse en territorio estadounidense.