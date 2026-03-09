Irak en problemas para jugar el repechaje al Mundial 2026: la guerra en Medio Oriente complica su viaje a México

El Mundial 2026 empieza a calentar motores mientras restan definirse los últimos cupos para la fase de grupos. En la última semana de marzo quedarán confirmadas las seis selecciones que completarán el cuadro, aunque el repechaje internacional atraviesa serios problemas logísticos.

La situación más delicada la vive la Selección de Irak, que sueña con disputar apenas su segunda Copa del Mundo. Tras su única participación en México 1986, el combinado asiático, cuyo país limita con Irán, enfrenta dificultades para viajar a la repesca para meterse en el Mundial 2026 de la FIFA, debido al conflicto bélico que afecta a Medio Oriente.

El principal inconveniente es el cierre total del espacio aéreo iraquí, una medida que también alcanza a otros países de la región e impide la salida de vuelos comerciales. Esto complica directamente los planes del equipo dirigido por el entrenador australiano Graham Arnold.

"Estamos teniendo serias dificultades para sacar a nuestros jugadores de Irak", explicó el DT luego de que la FIFA ratificara el 31 de marzo como la fecha para disputar el partido decisivo para los asiáticos.

Arnold también advirtió que, de mantenerse la situación actual, su equipo podría presentarse con bajas importantes: "No sería nuestro mejor equipo y necesitamos el mejor plantel disponible para el partido más importante de la historia del país".

Ante este panorama, la Federación Iraquí de Fútbol realizó un pedido formal a la FIFA para postergar la fecha del repechaje internacional, que se disputará en México en la última semana de octubre. Sin embargo, por ahora el organismo presidido por Gianni Infantino mantiene firme el calendario original.

Como alternativa, la FIFA propuso que la delegación de Irak realice un viaje terrestre de alrededor de 25 horas hasta Turquía para tomar allí un vuelo rumbo a México y poder llegar a tiempo para disputar el encuentro que definirá uno de los últimos boletos al Mundial 2026.