Bolivia busca hacer historia y clasificarse al Mundial 2026: horario, por dónde verlo y posible formación para el mano a mano con Irak

Bolivia e Irak se enfrentarán este miércoles, desde las 00:00, en México, y por la final del Repechaje rumbo al Mundial 2026. La Verde venció 2-1 a Surinam en semifinales y tiene un partido a todo o nada contra los asiáticos por un lugar en la próxima Copa del Mundo.

El conjunto boliviano está en esta instancia porque le ganó 2-1 a Surinam el jueves pasado por la semifinal del Repechaje, y ahora está a un partido de cumplir el sueño de regresar a un Mundial, después de 32 años de ausencia. La última participación de La Verde en una Copa del Mundo fue justamente en Estados Unidos 1994, y en total disputó tres torneos FIFA ya que también estuvo también en Uruguay 1930 y Brasil 1950.

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Bolivia se metió en el Repechaje mundialista tras finalizar séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 unidades, puntaje que alcanzó con una histórica victoria por 1-0 ante Brasil como local y también gracias a que Colombia goleó 6-3 a Venezuela en la última fecha.

Por su parte, Irak no tuvo que jugar semifinales y se clasificó directamente a la final porque terminó mejor posicionado que Bolivia y Surinam en el Ranking FIFA. En las eliminatorias asiáticas, los iraquíes llegaron hasta la quinta ronda, en la cual se impusieron 3-2 en el global a Emiratos Árabes Unidos y así se ganaron su lugar en el Repechaje.

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Los Leones de Mesopotamia también quieren hacer historia ya que desde los inicios mundialistas solamente estuvieron presentes en México 1986 y quedaron eliminados en primera ronda.

El ganador de este encuentro se clasificará a la Copa del Mundo e integrará el Grupo I, el cual está integrando por Francia, Senegal y Noruega.

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FORMACIÓN DE BOLIVIA Y CÓMO VERLO EN VIVO

El encuentro clave para el representante sudamericano se podrá ver por la señal DSports.

Los posible once titulares de Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.