Moreno Martins hizo dos goles y destrozó Villegas, DT de Bolivia, quien no lo convocó al Repechaje para el Mundial 2026

Fue tan letal como a la hora de romper las redes rivales. Se trata de Marcelo Moreno Martins, máximo goleador en la historia de la selección de Bolivia, quien le dedicó el doblete que marcó con Oriente Petrolero a Óscar Villegas, el entrenador de la Verde que no lo convocó para el Repechaje del Mundial 2026, donde perdió el pase a la Copa del Mundo ante Irak.

El delantero de 38 años, que regresó del retiro porque soñaba con estar en el torneo que se va a jugar en Estados Unidos, México y Canadá, volvió a jugar y fue la figura de la victoria de Oriente Petrolero por 2-1 ante GV San José, por la segunda fecha de la División Profesional.

Hoy, después de 2 años, 3 meses y 26 días sin jugar, Marcelo Martins Moreno volvió en su primer partido oficial... doblete con Oriente Petrolero. Pero además, con celebración y declaraciones que ya generan polémica. pic.twitter.com/W382OyAwhM — Rogelio Arosemena %u26BD%uFE0F (@Rarosemena11) April 13, 2026

Y, como no podía ser de otra manera, tras sus dos goles, se acordó del entrenador. "Los dos goles fueron para Villegas, para vos papá. Voy a decir solamente ese porque los goles son los que te dan la victoria y lo necesitó en el Repechaje", disparó en la rueda de prensa.

Pero la crítica de Moreno Martins a Villegas no finalizó ahí: "Como una leyenda del fútbol boliviano, una figura internacional, la oportunidad tras 17 años de selección la tenía que dar. Yo hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí. Se equivocó, toda la culpa es de él porque teníamos que estar en el Mundial. Hay que ver si lo echan".