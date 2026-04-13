En Barcelona de Guayaquil ningunearon a Boca previo al duelo por Copa Libertadores: "Tampoco es el Milan"

Tiene que venir a jugar a la Bombonera y por la Copa Libertadores 2026, con todo lo que eso significa. Pero en Barcelona de Guayaquil parece que eso no los inquieta, sino todo lo contrato. Eso se desprende de las declaraciones del delantero uruguayo Sergio Núñez, quien le bajó el precio a Boca.

"Un partido difícil. Pero sabemos que es Boca, tampoco es el Milan...", señaló el atacante ante la prensa de Ecuador, dejando en claro que no le preocupa paa nada la envergadura de su rival ni el entorno hostil que deberá soportar en el duelo copero.

El futbolista surgido de Peñarol tiene razones para confiar, ya que Barcelona de Guayaquil debió atravesar varios partidos complicados antes de acceder a la fase de grupos. "Sabemos que podemos ganar el partido, como también lo ganamos en Argentina contra Argentinos y en Brasil con Botafogo. Con esa mentalidad vamos a ir", aseguró.

Por lo pronto, en el arranque de esta Copa Libertadores 2026, Boca le ganó 2-1 a Universidad Católica en Chile días atrás y quedó en lo más alto del Grupo D junto a Cruzeiro, que derrotó 1-0 como visitante, justamente, al conjunto ecuatoriano.