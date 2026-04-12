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ESTADÍSTICAS BRUTALES

A una semana del Superclásico ante River, la tremenda racha negativa en los clásicos que preocupa a Boca

Luego del increíble empate ante Independiente, el Xeneize estiró su mal paso en los mano a mano ante los grandes. Cuándo fue la última victoria ante un equipo importante del fútbol argentino.

Gracias al desatino que Andrés Merlos y Lucas Novelli, desde el VAR, le propinaron a Independiente, Boca ha logrado empatar el clásico del sábado ante el Rojo. Con la paridad en el partido por la 14° fecha del Apertura 2026, el equipo del Sifón Úbeda estiró su racha a 11 partidos sin conocer la derrota y eso ha demostrado el crecimiento futbolístico que experimentó el Xeneize. 

Pero, sin embargo, una estadística preocupa mucho en el plantel, sobre todo de cara al Superclásico del domingo 19 de abril ante River, en el Monumental. Es que el elenco boquense lleva doce clásicos sin conocer la victoria. 

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En ese sentido, hay que mencionar que en este Torneo Apertura 2026, Boca empató sin goles ante Racing, igualó 1-1 con San Lorenzo y repitió el mismo resultado vs. Independiente. La última alegría en los derbi fue justamente ante River en La Bombonera, en el Clausura 2025, que, gracias a esas unidades sumadas ante el Millonario, terminó con la clasificación del Xeneize a esta Copa Libertadores. 

Más allá de los antecedentes negativos, hay un dato que sí invita a la ilusión de los boquenses: el único grande al que Úbeda ha logrado vencer desde que asumió como DT boquense, fue River. Por eso, el cruce del domingo en Núñez asoma como una oportunidad tremenda para cortar la racha y que el Sifón siga en ganador ante la Banda. 

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