Bronca en Independiente por el penal que Andrés Merlos le cobró a Boca: "No se deberían cobrar..."

En un partido intenso y con polémica, Boca e Independiente igualaron 1-1 por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.

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Luego del partido, y por la expulsión de Gustavo Quinteros, el ayudante técnico Leandro Desabato expresó la bronca con la que terminó el Rojo por la acción controversial de la noche: el penal que Andrés Merlos sancionó a favor del Xeneize.

"Para mí no fue penal. Me extrañó que haya ido al VAR y se cobró. Después de eso hubo un bajón anímico", indicó.

"PARA MÍ NO FUE PENAL... ME EXTRAÑÓ PORQUE FUERON AL VAR Y SE COBRÓ". El Chavo Desábato fue a la conferencia de prensa por la expulsión de Quinteros y se quejó por la polémica pena máxima sancionada a favor de Boca en La Bombonera. pic.twitter.com/IadK161ZOc — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026

En esa misma línea, el Chavo ratificó su postura y subrayó que "no se deberían cobrar" ese tipo de penas máximas.

"Cuando ves que te cobran un penal así, cuando las pulsaciones están a mil, es imposible contenerse. Si le pregunto a todos, la mayoría te diría que fue dudoso. No se deberían cobrar esos penales", manifestó.

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Polémico penal en el duelo entre Boca e Independiente: qué dijo Úbeda

Por su parte, el entrenador del conjunto azul y oro, Claudio Úbeda, consideró que el penal "fue claro" y se quejó por el inicio de la jugada que terminó en el gol del conjunto de Avellaneda.

"El penal fue penal y claro. Se revisó. Hay una infracción que se ve. Y después está muy clara la mano del jugador de Independiente en el gol de ellos. El inicio de esa jugada es con esa situación. No hay comentario más que hacer sobre eso", afirmó.